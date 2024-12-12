Актрисе Кристине Асмус сделали тяжелую операцию после травмы

Ранее по время спектакля артистка получила серьезную травму — разрыв связки колена.

«Вскрыли правое колено на операционном столе, а там секретик. Оказалось, что помимо разрыва передней крестообразной связки я еще и мениск порвала», — рассказала Асмус.

По ее словам, самочувствие после проведенной операции у нее были «адское».

Также актриса поблагодарила за поддержку своего нового бойфренда. Он был рядом с возлюбленной в этот непростой период.

Ранее СМИ писали, что новый спутник Кристины Асмус Илья Бурец разошелся с женой год назад, но заявление на развод подал только этой осенью.