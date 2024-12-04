Выяснились подробности нового романа актрисы Кристины Асмус

Новый спутник актрисы Кристины Асмус разошелся с супругой еще год назад. Однако заявление на развод Илья Бурец подал 11 октября, сообщает kp.ru со ссылкой на осведомленные источники из близкого окружения звезды.

18 ноября развод был официально оформлен. В Сети ходили слухи о том, что Асмус стала причиной распада семьи, однако это не соответствует действительности. Бурец покинул свою супругу за год до этого, просто оформить развод они смогли только сейчас.

Долгое время он был один и искал новую любовь. Оформление развода произошло лишь сейчас. Илья всегда восхищался Асмус и мечтал о сближении с ней, признавая ее звездный статус, отметили источники.

Многие замечали его безответное влечение, а он открыто говорил о желании общаться с Кристиной. Когда они встретились неформально, Илья сделал все возможное, чтобы ее покорить.