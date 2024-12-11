Актриса Меган Фокс могла расстаться с Machine Gun Kelly из-за своей измены

Актриса Меган Фокс могла расстаться с рэпером Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly) из-за своей измены. В интернете появилась запись, на которой артистка флиртует с актером Мишелем Морроне, сообщает « 7Дней » со ссылкой на материал Page.six.

Мужчина опроверг какие-либо отношения с Фокс. По словам Морроне, они с актрисой просто дружат и работают, например, вместе снимались в кинокартине «К вашим услугам».

Фанаты допускают вероятность, что Меган Фокс действительно изменяла Бейкеру. Они считают, что актриса пошла на этот шаг, поскольку молодой человек сам не был верен и к тому же употреблял запрещенные вещества.

Ранее Фокс говорила, что она вместе с Machine Gun Kelly буквально пьют кровь друг друга. Для этого они проводят ритуалы.