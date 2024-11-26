Актриса Лариса Лужина чуть не умерла из-за переживаний о кончине Светличной

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина чуть не умерла после новостей о кончине актрисы Светланы Светличной, сообщает Mash .

О смерти артистки Лужина узнала 16 ноября от близких. Она сильно разволновалась и вечером начала жаловаться на проблемы с сердцем.

Близкие актрисы вызвали ей скорую помощь. Пациентку доставили в больницу. Врачи диагностировали у Лужиной фибрилляцию предсердий и аритмию.

Из-за этого актриса пропустила прощание со Светличной.

Светлана Светличная скончалась 16 ноября после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 84 года. 20 ноября Светличную похоронили в Москве. Гроб с телом актрисы вынесли из Дома кино под аплодисменты.