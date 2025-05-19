Актриса из фильма «Выше радуги» Татьяна Басова умерла после операции

Актриса, хореограф и балерина Татьяна Ярви, известная под девичьей фамилией Басова, скончалась после операции на колене. Ей было 64 года, сообщает Super.ru .

Подробности кончины актрисы рассказала ее дочь Эллен Килгас. Она уточнила, что мать не страдала от онкологического заболевания, но у нее были другие серьезные проблемы со здоровьем.

Килгас отметила, что организм Басовой не принял инородное тело во время операции. Усилия врачей по спасению ее жизни оказались тщетными.

Басова стала известной после роли в фильме «Выше радуги», где она сыграла Сирену. Картина рассказывает историю про мальчика-мечтателя Алика, который силой мысли освобождает волшебницу Сирену.

Ранее стало известно, что из жизни ушел советский и российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович. Ему было 98 лет.