Актриса Анна Пересильд обратилась к маме и папе в день своего 16-летия

Актриса Анна Пересильд мило обратилась к отцу, режиссеру Алексею Учителю, и матери артистке Юлии Пересильд в день своего 16-летия. Об этом сообщает « Кино Mail ».

Пересильд поблагодарила мать за то, что она ее родила, и дала возможность наслаждаться жизнью. А еще добавила, что Юлия делает так, что ее дочь каждый день улыбается.

Также Анна поблагодарила сестру Машу, папу и бабушку с дедушкой. По ее словам, родственники дают ей различные положительные эмоции.

Ранее сообщалось, что у Анны Пересильд за спиной такие популярные проекты, как фильмы «Тибра», «Черновик», «Первый снег». Она обрела популярность благодаря участию в «Слово пацана. Кровь на асфальте».