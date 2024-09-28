Актеру Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно

Российскому актеру театра и кино Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно. Заслуженный артист России ранее скончался в возрасте 62 лет от онкологии, сообщает SHOT .

Представители общественного движения «Ветераны России» направили в министерство культуры РФ обращение с просьбой о присвоении Мадянову звания народного артиста.

Заявление рассматривается в том числе инициаторами, правительством и экспертным советом. Ожидается, что оно будет принято экспертным советом в ближайшее время.

Мадянов скончался 25 сентября. Актер продолжительное время боролся с раком легких. За свою карьеру Мадянов снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Также на счету артиста два десятка театральных ролей.

Широкую известность Роман Мадянов получил благодаря роям в сериалах «Солдаты», «Домашний арест», «СуперБобровы», «Команда мечты» и «По щучьему веленью». Кроме того, он запомнился зрителям по роли в «Левиафане».