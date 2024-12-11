Актер Юра Борисов набрал 51 штраф от ГАИ почти на 100 тыс рублей

Актер Юра Борисов, который номинирован на награду «Золотой глобус», получил 51 штраф от ГАИ на сумму около 100 тыс. рублей. Он периодически игнорировал ПДД, ездя на Mitsubishi Outlander, приобретенном в 2020 году, сообщает Mash .

За четыре года Борисов, предположительно, 12 раз превысил скорость, 21 раз нарушил правила разметки, 11 раз просрочил оплату парковки, 6 раз встал в неположенном месте и проехал на красный свет. Большую часть штрафов актер погасил. Осталось заплатить деньги всего за один.

Борисов номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана в драматическом фильме» за роль в «Аноре». Артист ожидает результатов.

Ранее Борисов получил в США награду престижной премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.