Актер Юра Борисов набрал 51 штраф от ГАИ почти на 100 тыс рублей
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Актер Юра Борисов, который номинирован на награду «Золотой глобус», получил 51 штраф от ГАИ на сумму около 100 тыс. рублей. Он периодически игнорировал ПДД, ездя на Mitsubishi Outlander, приобретенном в 2020 году, сообщает Mash.
За четыре года Борисов, предположительно, 12 раз превысил скорость, 21 раз нарушил правила разметки, 11 раз просрочил оплату парковки, 6 раз встал в неположенном месте и проехал на красный свет. Большую часть штрафов актер погасил. Осталось заплатить деньги всего за один.
Борисов номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана в драматическом фильме» за роль в «Аноре». Артист ожидает результатов.
Ранее Борисов получил в США награду престижной премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.