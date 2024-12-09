Российского актера Борисова номинировали на «Золотой глобус»

За роль в фильме «Анора» российский актер Юра Борисов номинирован на премию «Золотой глобус», сообщает РИА Новости .

Артист номинирован на премию в категории «Лучший актер второго плана». А фильм, в котором он снялся, на две номинации — «Лучший сценарий» и «Лучший режиссер».

В фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Ленте присудили главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.

Список претендентов на премию «Золотой глобус» объявили на пресс-конференции в понедельник. В нескольких номинациях на победу претендуют сериалы «Медведь», «Сегун», «Настоящий детектив» и «Пингвин». Вручение состоится вечером 5 января.

Ранее Борисов получил награду престижной премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за лучшую мужскую роль второго плана.