Российский актер Борисов получил престижную кинопремию в США

Как пишет издание Variety, жюри отметило работу артиста в фильме «Анора». Там Борисов сыграл молчаливого русского гопника Игоря. Победу в номинации «Лучший актер второго плана» россиянин разделил с Кираном Калкином, получившим премию за роль в драме «Настоящая боль».

У Борисова и Калкина теперь стало больше шансов на статуэтку кинопремии «Оскар». За последние 15 лет несколько обладателей премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса стали лауреатами «Оскара».

«Анора» — это комедийно-драматический фильм американского режиссера Шона Бейкера. Премьера состоялась 21 мая 2024 года на Каннском кинофестивале. Там лента получила «Золотую пальмовую ветвь». По сюжету молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, чтобы расстроить брак.