Актер Дмитрий Певцов объявил о возвращении в «Ленком»

Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов, со скандалом покинувший Московский государственный театр «Ленком» Марка Захарова, объявил о возвращении в родной театр.

«Художественный руководитель Московского театра „Ленком“ Владимир Николаевич Панков пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра», — написал народный артист России в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы РФ добавил, что в ближайшее время состоится его возвращение в спектакль «Юнона и Авось». В дальнейшем планируется его участие в постановках нового худрука театра.

Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал в соцсетях видео, где пояснил, почему со скандалом прекратил отношения с театром «Ленком».