Актер Александр Панкратов-Черный назвал «чепухой» сообщения о своем здоровье

Актер Александр Панкратов-Черный назвал «чепухой» сообщения СМИ о своем плохом здоровье. Артист отметил, что с ним все хорошо, сообщает Mash .

Он добавил, что выйдет на сцену 12 октября. Все заявления о скором закате карьеры артист назвал фейками.

Панкратов-Черный процитировал свое же стихотворение. Он порекомендовал не искать его в поднебесье и не терять на земле.

12 октября артист собирается отправиться в Белоруссию. Там он примет участие в спектакле.

В начале сентября сообщалось, что Панкратову-Черному запретили курить. Вредная привычка была у него с 14 лет. В начале месяца у артиста, предположительно, нашли серьезные проблемы с легкими.

