Агата Муцениеце подтвердила, что ждет ребенка

Российская актриса Агата Муцениеце подтвердила, что ждет третьего ребенка. Она поделилась фотографиями, где запечатлена с женихом Петром Дрангой и дочерью от актера Павла Прилучного в своем аккаунте в Instagram*.

На всех снимках Муцениеце запечатлена с округлившимся животом.

Подписчики поздравляют актрису с радостным событием и желают ей счастья.

Агата Муцениеце родила двоих детей в браке с Павлом Прилучным: сына Тимофея и дочь Мию. Сейчас они борются за право на опеку над сыном. 12-летний мальчик живет с отцом и отказывается видеться с мамой.

Ранее актриса настаивала на том, чтобы мальчик появился на заседании и дал показания «без давления». Она считает, что экс-муж давит на ребенка и настраивает его против нее. В мае после суда адвокат Прилучного заявила, что Муцениеце готова оставить сына жить у актера.

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