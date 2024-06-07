Адвокат заявил, что Киркоров судится с Успенской не из-за денег

Адвокат Андрей Алешкин считает, что певец Филипп Киркоров подал судебный иск к своей коллеге по цеху Любови Успенской не из-за денег. По мнению юриста, таким образом поп-король хочет защитить свою личную жизнь и репутацию, сообщает «ФедералПресс» .

Киркоров через суд требует с Успенской 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации за слова в его адрес. Певцу пришлось не по нраву, что ранее коллега окрестила его «женоненавистником», и он решил пойти в суд.

«Вопрос, мне кажется, для Киркорова не в деньгах, а в отношении. <…> Это способ защиты репутации, защиты себя как личности, защиты от вторжения в личную жизнь, от оценки этой жизни», — прокомментировал ситуацию адвокат Алешкин.

По мнению юриста, иск в отношении Успенской понятен и справедлив. Алешкин также считает, что по итогу суд займет сторону Киркорова и озвучит решение, учитывая публичность обеих сторон.