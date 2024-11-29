75-летнему телеведущему Юрию Николаеву запретили курить

Доктора категорически запретили 75-летнему артисту Юрию Николаеву курить. Известный телеведущий начал злоупотреблять вредной привычкой настолько, что за сутки у него уходило по две с половиной пачки — 50 сигарет, сообщает Mash .

Николаева выписали из больницы несколько дней назад. Там он лечился около двух недель.

Артиста увезли в больницу 10 ноября. В тот день он несколько раз упал дома и получил небольшую травму головы. Это произошло из-за выросшей температуры тела, головных болей и общей слабости.

Николаева лечили с использованием сильных антибиотиков. Они были необходимы мужчине, поскольку у него рак легких и длительный стаж курения — целых 50 лет.

При этом на одной пачке сигарет в сутки Николаев не останавливается — расходует по две с половиной. Из-за этого начала хуже работать дыхательная система, что в дальнейшем привело к воспалению легких.

Николаев поделился с журналистами, что рекомендации врачей не игнорирует. Он старается вредить себе табаком не так много и часто, как раньше, однако дается это с трудом — слишком большой стаж вредной привычки.

Ранее сообщалось, что Николаев попал в больницу с воспалением легких. У него было состояние средней тяжести.