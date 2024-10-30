60 млн рублей за корпоратив: у дуэта Инстасамка — Шнуров появился первый заказ
Дуэт Инстасамка — Шнуров может стать самым высокооплачиваемым в РФ
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У нового дуэта Инстасамки (Дарьи Зотеевой) и Сергея Шнурова уже есть первый заказ на корпоратив, они на нем могут заработать 60 млн рублей, сообщает Mash.
Таким образом, дуэт может стать самым высокооплачиваемым в стране.
Гонорар за выступление артисты поделят пополам. Переговоры по корпоративу еще продолжаются.
Дуэт не опроверг данную информацию, но и подтверждать ее тоже не стал.
Ранее стало известно, что Инстасамка будет новой солисткой «Ленинграда». Группа планирует записать в таком составе минимум один альбом.