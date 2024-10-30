сегодня в 10:11

Дуэт Инстасамка — Шнуров может стать самым высокооплачиваемым в РФ

У нового дуэта Инстасамки (Дарьи Зотеевой) и Сергея Шнурова уже есть первый заказ на корпоратив, они на нем могут заработать 60 млн рублей, сообщает Mash .

Таким образом, дуэт может стать самым высокооплачиваемым в стране.

Гонорар за выступление артисты поделят пополам. Переговоры по корпоративу еще продолжаются.

Дуэт не опроверг данную информацию, но и подтверждать ее тоже не стал.

Ранее стало известно, что Инстасамка будет новой солисткой «Ленинграда». Группа планирует записать в таком составе минимум один альбом.