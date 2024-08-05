200 заявок на конкурс «Московская A Cappella» подали артисты из РФ и зарубежья

Музыканты из России и иностранных государств отправили около 200 заявок на международный музыкальный фестиваль-конкурс «Московская A Cappella». Об этом рассказала заместитель мэра, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Музыкальный фестиваль будет проводиться в столице с 23 августа по 1 сентября. Артисты выступят на площадках в разных районах мегаполиса.

Сергунина отметила, что заявки на конкурс отправили музыканты из РФ и еще 12 стран. Среди них — ЮАР, Намибия, КНР, Индонезия, Намибия и другие. Среди россиян будут участвовать талантливые люди из многих городов РФ.

Из иностранных музыкантов на мероприятии выступят представители фолка из КНР — LipingGrand Song of Dong Ethnic Group. В ансамбле участвует более 25 человек.

Также гости мероприятии могут услышать афро-поп-группу из ЮАР Just6. Она была два раза номинирована на премию Grammy, участвовала во многих соревнованиях среди музыкантов. В 2019 году коллектив занял второе место в конкурсе «Московская весна ACappella».

Москвичи могут ознакомиться с творчеством музыкантов с Кубы — VocalSampling. Группу три раза номинировали на LatinGrammy Awards.

Также жителей и гостей Москвы ждет выступление заслуженного белорусского коллектива Cameratavocal group. Музыканты играют в стиле джаз, поп и рок с элементами этнической музыки.

Отличительная особенность фестиваля-конкурса «Московская A Cappella» в 2024 году заключается в том, что здесь поучаствует множество ансамблей, в которых одновременно выступают до 35 участников. Также в конкурсе примут участие семейные группы.

Одним из таких коллективов будет фольклорный «Оз тусьяс» из Республики Коми. Музыканты выступают как с народными, так и с песнями личного сочинения. Коллектив много раз был лауреатом российских премий. В 2019 году занял второе место на «Московской весне A Cappella».

Гости и жители столицы на мероприятии могут послушать выступления артистов в разных музыкальных жанрах, отметила заммэра Москвы Сергунина. Артисты будут выступать в стилях поп, соул, джаз, этно-фолк и остальных.

Например, женская музыкальная группа U Like из Санкт-Петербурга споет эстрадные и классические песни. Мужской квинтет PlusFive исполнит мировые хиты, написанные в разных музыкальных жанрах.

Артисты будут выступать на концертных площадках, в амфитеатрах и даже на балконах зданий. Наикрупнейшие локации заработают на Театральной и Манежной площадях. Также выступления пройдут на площади Революции.

Все коллективы будут петь минимум по три дня. Их таланты будут оценивать как профессиональное члены жюри, так и зрители из разных стран мира. Онлайн-голосование проведут на сайте конкурса.

Имена лауреатов станут известны на крупном гала-концерте. За первое место награда три млн рублей, за второе — два, за третье — один. За Гран-при заплатят 10 млн рублей, а за приз зрительских симпатий — 500 тыс.

В первый раз фестиваль акапельного пения прошел в российской столице в 2017 году, а последний — в 2019-м. Тогда в мероприятии участвовали 195 конкурсантов.

Ранее сообщалось, что футуристические сады и акапелла наполнили «Территорию будущего. Москва 2030». Фестиваль работает на площади Революции.