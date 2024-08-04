Футуристические сады и акапелла наполнили «Территорию будущего. Москва 2030»

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Столичный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» работает на столичной площади Революции, сообщили в пресс-службе «Московских сезонов».

На площади Революции на время проведения масштабного форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» обустроили комфортные зоны.

Здесь есть площадка с барной стойкой, локация для отдыха и лаундж-зона с мягкими креслами.

Яркий пейзаж вокруг создают более 1 500 растений, необычные напольные светильники, сделанные в виде минималистичных белых торшеров, создают уютную атмосферу в вечернее время.

В окружении красивых видов гостям пространства на площади Революции предлагают стать также частью мира моды и стиля. Подобрать себе необычную одежду и аксессуары именитых отечественных дизайнеров можно в созданном на фестивальной площадке универмаге «Лето».

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Для юных посетителей подготовили спектакли, а взрослым будет интересно провести время под вечерние DJ-сеты и выступления известных музыкальных исполнителей.

С 23 августа по 1 сентября музыкальную программу фестивального пространства на площади Революции дополнят участники конкурса «Московская A Cappella», который вернулся в столицу в рамках «Территории будущего. Москва 2030» после нескольких лет перерыва.