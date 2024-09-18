1,8 тыс мероприятий организовано летом в Москве по проекту «Вместе с культурой»

Востребованность проекта «Вместе с культурой» выросла на треть за лето. С июня по август москвичи провели в библиотеках, музеях, домах культуры почти 1,8 тысячи мероприятий, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы.

Заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что на портале mos.ru можно забронировать помещение для проведения семинаров, литературных чтений, форумов, квестов, съемок и других мероприятий. В каталоге около 1,5 тыс. локаций.

«Чаще всего через платформу подбирали площадки для репетиций, тренингов, мастер-классов, лекций и концертов. В основном они были ориентированы на детей и семьи», — отметила Сергунина.

С момента запуска сервиса в 2021 году москвичи организовали более 32 тыс. мероприятий. Более половины пользователей бронируют помещения повторно.

Особой популярностью этим летом пользовались многофункциональный зал и лекторий в Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А. Светлова, гостиная в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева и театральная гостиная в Доме Гоголя, а также помещения в центрах Северо-Восточного, Южного, Юго-Восточного и Центрального административных округов.

Открыв страницу любой локации, можно увидеть цены на аренду, наличие парковки, интернета, места для погрузки оборудования, возможность медиаподдержки мероприятия. Для бронирования нужно подать заявку, в которой должны быть указаны тип мероприятия и сведения об организаторе. Заявление рассматривают в течение 4 дней, ответ и договор аренды поступает в личный кабинет на mos.ru.

Проект постоянно развивается. Летом в каталоге появилось около 40 новых спортивных и танцевальных залов, игровых комнат, лекториев и так далее. В 2023 году московские ценностные сервисы, в том числе и проект «Вместе с культурой», получили премию в области информационных технологий «Приоритет: цифра».