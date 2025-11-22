13 млн рублей долга: двойника Пугачевой ищут судебные приставы

Чтобы расплатиться с образовавшимся долгом, Песков снизил ценник на выступления перед Новым годом почти в 12 раз. Еще из-за стресса у него обострилась болезнь поджелудочной, которую врачи выявили в 2019 году.

Раньше артист брал за выступление до 5 млн рублей. Он приобрел две квартиры в Москве: площадью 99,2 кв. м в Лефортове и 96,3 «квадратов» на Арбате.

Но вскоре его дела резко ухудшились. Сначала ФНС закрыли компанию пародиста «Театр под руководством Александра Пескова», а потом кредитор подал на него в суд и потребовал от артиста 13 млн рублей, поэтому певца стали искать приставы.

Чтобы вернуть долг, Песков максимально уменьшил ценник на концерт (гонорар сейчас составляет 400 тыс. рублей) и упростил свой райдер. В нем сейчас есть пункты о нахождении в гримерке 10 бутылок воды без газа по 0,5 л, четырех стульев, двух розеток на 220 вольт и зеркала размером не менее 0,5×1,5 м. Для массовки артист прописал 12 стульев, 20 бутылок воды без газа по 0,5 л, настольную лампу, стол с зеркалом, 48 бутеров с сыром, ветчиной и колбасой, а еще кофе, черный чай в пакетиках, молоко, сахар, электрический чайник и стаканчики. На концерте артист готов спародировать Пугачеву, Леонтьева или другого певца.

Из-за неудач и постоянного стресса у пародиста снова разболелся живот из-за болезни поджелудочной. Близкие и родственники шоумена сказали, что о проблемах Пескова ничего не знают.

