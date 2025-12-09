«112»: Долина получила 1 млн рублей аванса при продаже квартиры Лурье

Полина Лурье заплатила Ларисе Долиной 1 млн рублей в качестве аванса при покупке квартиры певицы в столичных Хамовниках, сообщает «112» .

Женщина наткнулась на объявление о продаже жилья в интернете. Она расспросила о квартире у риелтора Дениса Б. и узнала, что недвижимостью владеет некая российская звезда. Позже Лурье обнаружила внутри портреты Долиной.

Лурье не заподозрила подвоха, данная сделка по купле-продаже для нее выглядела как стандартная процедура. Тем не менее закончилось все большим скандалом.

Во время общения с Долиной покупательница отдала задаток за квартиру и взяла с артистки расписку. Лурье отметила, что певица вела себя спокойно, не нервничала.

Вся сделка шла гладко. Проблемы начались в тот момент, когда Долина не пожелала съезжать из квартиры. По словам Лурье, тогда же на нее посыпались угрозы от некого «Игоря Андреевича» в Telegram. Затем покупательница узнала, что риелтора задержали.

Тогда Лурье снова посетила купленную ей квартиру и встретила там охрану. Новую собственницу не впустили внутрь ее жилья. После этого покупательница обратилась в полицию.

Ранее Хамовнический суд вернул квартиру Долиной. Лурье, которая осталась без денег и жилья, с этим решение не согласна. Сейчас идет разбирательство в Верховном суде. Заседание пройдет 16 декабря.

Долина обвинила Лурье в недостаточной осмотрительности при заключении сделки о покупке жилья. По ее мнению, покупательница проигнорировала сопутствующие сделке обстоятельства, которые говорили об искажении воли артистки.

