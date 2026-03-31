Зумеры стали устраивать себе мини-пенсии

На рынке труда появилась новая тенденция — зумеры после устройства на работу ударно трудятся несколько месяцев, а затем берут перерыв. За это время они успевают накопить себе подушку «безопасности» и позволить себе отдых. Об этом РИАМО рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

«В целом мы относимся к этому с уважением. Если человек смог заработать, сформировать подушку безопасности и осознанно взять паузу, это, скорее, говорит о зрелости, умении планировать и управлять своей жизнью. Для работодателя это необязательно тревожный знак — иногда, наоборот, показатель того, что кандидат умеет слышать себя, не доводит себя до выгорания и принимает решения не хаотично, а осмысленно», — объясняет Романова.

Она добавляет, что сейчас для работодателя куда важнее, чтобы специалист сохранил свои профессиональные навыки и мог объяснить временный разрыв в карьере. Причем человек должен делать такой шаг осознанно, четко понимая, каким будет следующий этап и для чего это все нужно.

Романова подчеркивает, что важную роль играет сама интерпретация такого перерыва. Если такой «отпуск» был для восстановления внутреннего ресурса, переобучения или переквалификации, повышения профессиональных навыков — это одно. Кроме того, рынок труда с большим пониманием относится к паузе для смены карьерного направления, нежели к тому, что человек не может внятно объяснить свои мотивы.

«Если это осознанное решение, у которого есть внутренняя логика, это, скорее, плюс. Такой человек как правило лучше понимает свои границы, свои цели и приходит в новую роль более собранным. Но, если пауза выглядит как уход от ответственности, нежелание принимать решения или попытка просто выпасть из обязательств без понимания, что дальше, тогда это уже может вызвать вопросы у работодателя», — говорит HR-директор Level Group.

