Зельцер: доллар не должен вернуться к отметке выше 90 рублей

Доллар весной не откатится к отметке выше 90 руб., если на российскую валюту не окажут давление неблагоприятные факторы, заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, сообщает РИА Новости .

К этим факторам он отнес новый виток эскалации «на внешнем контуре».

Ранее он также рассказал, что именно повлияло на падение курсов доллара и евро. По словам эксперта, поддержку рублю оказали политика, общий тренд на девалютизацию финансовой системы, а также ряд других положительных факторов.

Между тем эксперт «Велес Капитал» Юрий Кравченко спрогнозировал, что курс доллара не превысит 100 руб. в конце года. По его словам, это произойдет благодаря укреплению российской валюты.

Ранее ЦБ установил официальный курс доллара на 26 февраля на отметке в 86,6318 руб. Днем ранее он был 88,2065 руб.