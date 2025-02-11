Запасы золота в российских банках уменьшились почти вдвое

На начало этого года остатки на счетах банков РФ по учету драгметаллов снизились до 325,4 млрд рублей. А в пересчете на золото это меньше 40 тонн, сообщает РБК .

Запасы физического золота в банках в стране в конце прошлого года резко уменьшились и не превысили 40 тонн. Расчеты сделаны на основе информации от ЦБ РФ.

На 1 января текущего года на счетах, где отражаются остатки в драгметаллах и камнях, было 325,4 млрд рублей. С учетом цен на аффинированное золото на указанную дату в банках хранилось 38,1 тонны драгметалл, что в два раза меньше показателя осени 2023 года, когда отмечали трехлетний максимум.

Объем золота стал минимальным с июля 2022 года. Тогда, из-за кризиса и антироссийских санкций, банки нарастили объем экспортных операций с эти драгметаллом: они продавали его в интересах золотопромышленников и аффинажных заводов. После достижения локальных минимумов запасы золота на балансах кредитных организаций в основном увеличивались.

В прошлом году в денежном выражении остатки на счетах учета драгметаллов в банках стали меньше на 23,6%. В пересчете на физическое золото наблюдается спад на 46,4%, или свыше 33 тонн.

При этом, сколько точно отечественных банков оперируют физическим золотом, неизвестно. В их отчетности сейчас нет выделенного счета для учета остатков в драгметаллах и камнях.