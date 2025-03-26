Закрытие департаментов и сокращение сотрудников: что происходит в «Газпроме»?

FT: «Газпром» закрывает департаменты и увольняет сотрудников на фоне убытков

«Газпром» терпит убытки, из-за которых собирается сократить 1,6 тыс. человек в головном офисе, а также закрыть как минимум 3 департамента, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Financial Times.

Так, например, компания планирует закрыть департамент, появившийся 3 года назад для замены западных технологий отечественными.

Кроме того, «Газпром» хочет объединить 8 подразделений, в том числе те, которые отвечают за внешнеэкономическую деятельность, в одно.

Информацию о том, что в компании готовятся массовые увольнения, подтвердил в начале года зампред правления «Газпрома», начальник департамента информационной политики Сергей Куприянов. Однако подробностями он не делился.

Сокращения проводятся из-за рекордных убытков компании. Так, в прошлом году чистый убыток ПАО «Газпром» составил 1,08 трлн рублей по РСБУ.

Также ранее заявлялось, что «Газпром» хочет продать офисы и санатории в Московской и Тверской областях. Их выставят на торги.