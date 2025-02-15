сегодня в 10:01

«Газпром» хочет продать офисы и санатории в Московской и Тверской областях

Холдинг «Газпром» планирует продать свои офисные и санаторно-курортные объекты недвижимости, расположенные в Москве, Подмосковье и Тверской области, сообщается в Telegram-канале компании.

На торги выставят деловой центр общей площадью 91 937 кв. м (Москва, пос. Газопровод, д. 101), имущественный комплекс учебно-производственного центра «Зименки» (Москва, пос. Сосенское), санаторий «Приокские дали» (Подмосковье) и базу отдыха «Селигерские зори» (Тверская область).

Имущество продадут отдельными лотами. Открытые торги планируется провести на «Электронной торговой площадке ГПБ» с привлечением ООО ЭТП ГПБ в качестве организатора аукционов.

Ранее СМИ сообщили, что топ-менеджеры «Газпрома» рассматривают идею сокращения руководящего персонала компании с 4100 до 2500 человек. Фонд оплаты труда компании из-за «раздутой» администрации вырос до более чем 50 трлн рублей.