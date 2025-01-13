В Газпроме рассматривают идею сокращения руководящего персонала компании с 4100 до 2500 человек, утверждает 47news со ссылкой на имеющиеся в своем распоряжении документы. Предложение начать массовое сокращение поступило на имя главы компании Алексея Миллера в конце декабря 2024 года.

Автором письма является зампредседателя правления Газпрома Елена Илюхина. В документе указано, что за 20 лет численность администрации нефтегазового гиганта увеличилась в несколько раз и превысила 4,1 тысячи сотрудников. Фонд оплаты труда (ФОТ) компании вырос до более чем 50 000 000 000 рублей, добавляется в обращении.

С учетом «вызовов», стоящих перед энергетической компанией, предлагается сократить штат администрации на 1600 человек, а также усилить автоматизацию и цифровизацию планирования, контроля и учета. Освободившиеся деньги рекомендуется вложить в «повышение мотивации и развитие персонала».

Подлинность документа подтвердил официальный представитель Газпрома, добавляется в статье.