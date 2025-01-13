«Газпром» подтвердил массовые увольнения сотрудников

сегодня в 14:56

В российской компании «Газпром» предложили уменьшить численность центрального аппарата с 4,1 тыс. до 2,5 тыс. человек. Письмо с таким предложением направлено от зампредседателя правления Елены Илюхиной в адрес главы компании Алексея Миллера, сообщает РБК .

«Документ актуальный. Комментировать не планируем», — отметил зампредседателя правления «Газпрома», начальник департамента информационной политики Сергей Куприянов.

Ранее СМИ писали о планируемых массовых сокращениях в компании. Говорилось об уменьшении центрального аппарата почти вдвое.

Там трудятся свыше 4,1 тыс. человек, фонд оплаты их труда сейчас составляет более 50 млрд рублей. Высвободившиеся деньги предложено направить повышение мотивации сотрудников и их развитие.