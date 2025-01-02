Захарова: США, ЕС и Киев виновны в прекращении поставок газа РФ через Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США, Украина и власти Евросоюза несут ответственность за прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского газа в Европу, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса — США», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что отказ от российского топлива как ослабляет экономический потенциал ЕС, так и оказывает негативное влияние на уровень жизни граждан Европы. Власти Евросоюза пожертвовали благополучием своих граждан для финансовой поддержки экономики США.

Дипломат добавила, что решение о прекращении поставок голубого топлива было принято киевским режимом, в то время как «Газпром» ответственно выполнял свои контрактные обязательства.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в европейские страны на 14% по сравнению с показателями 2023 года, они выросли до 32,1 млрд куб. м.