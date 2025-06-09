сегодня в 13:05

Захарова: Renault переключается на выпуск БПЛА на Украине из-за потери авторынка

Французская компания Renault потеряла авторынок, после чего решила собирать беспилотники на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.