Захарова: Renault переключается на выпуск БПЛА на Украине из-за потери авторынка
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Французская компания Renault потеряла авторынок, после чего решила собирать беспилотники на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
Захарова прокомментировала намерение корпорации открыть производство на Украине.
По словам представителя МИД, Renault потеряла перспективы на европейском автомобильном рынке.
Ранее радиостанция France Info заявила, что Renault готовится к выпуску беспилотников на территории Украины. Производство будет организовано совместно с французской оборонной компанией.