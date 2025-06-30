Заботкин: ЦБ может в июле рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что в июле регулятор может рассмотреть снижение ключевой ставки больше чем на 100 базисных пунктов, если данные подтвердят движение инфляции к 4% в 2026 году, сообщает РИА Новости .

«Более значимый (шаг-ред.), чем на заседании в июне», — сказал Заботкин в кулуарах летней макроэкономической школы Центробанка.

6 июня на заседании совета директоров Центробанка России было принято решение понизить ключевую ставку до отметки в 20%. Это произошло впервые почти за 3 года.

На историческом максимуме ключевая ставка продержалась более 7 месяцев — с конца октября 2024 года. При этом, по словам председатель ЦБ Эльвиры Набиуллиной, совет директоров регулятора не исключает повышения ключевой ставки в будущем.