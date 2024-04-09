WSJ связали повышение цен на сырье в мире с улучшением ситуации в экономике

WSJ: повышение мировых цен на сырье говорит об улучшениях в экономике

Американская газета The Wall Street Journal считает, что повышение мировых цен на сырье говорит о ставке инвесторов на длительный экономический рост и возможное усиление инфляции, сообщает «Интерфакс» .

Мировые цены на медь повысились на более чем 10%. В это же время стоимость нефти выросла более чем на 17%. Обновило рекорд и золото, подорожав на 13%.

По мнению экспертов, это связано с ожиданием экономического подъема, который будет поддерживать спрос на сырье в Китае и США. Данные о росте промышленности в этих странах спровоцировали волну покупок сырья.

Такая тенденция может продолжаться некоторое время, считают экономисты. Рост доходов населения способствовал параллельному росту спроса на потребительские товары, что может привести к подъему и цен на сырье.

В WSJ выразили мнение, что ситуация в сырьевом секторе помешает снижению ставки Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией. Такая динамика на рынке нефти демонстрирует, как растущий мировой спрос поддерживает подъем, который был спровоцирован другими факторами.

Ранее президент консалтингового агентства Yardeni Research Эд Ярдени заявил, что к концу 2025 года стоимость унции золота может достичь 3,5 тыс. долларов. Причиной этому может стать возможный новый виток инфляции в США.