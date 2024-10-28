Выпуск обновленной 500-рублевой купюры перенесли на неопределенный срок

Выход обновленной 500-рублевой купюры перенесли на неопределенный срок, а для выбора достопримечательностей на ней проведут народное голосование, пишут « Известия ».

Модернизированную банкноту номиналом в 500 рублей с достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа планировалось выпустить в этом году.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что в выпуск купюры откладывается. Новые даты не уточняются.

В этом году планируется обсудить с экспертами Консультативного совета и гражданами РФ символы для банкноты 1000 рублей и приступить к разработке ее дизайна. Далее предполагается перейти к работе с банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10.

Ранее сообщалось, что россиянам предлагают принять участие в онлайн-голосовании по выбору символа для новой банкноты в 1 тыс. рублей. Она будет посвящена Приволжскому федеральному округу.