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Россияне смогут принять участие в выборе символов для банкноты в 1 тысячу рублей

Россиянам предлагают принять участие в онлайн-голосовании по выбору символа для новой банкноты в 1 тыс. рублей. Она будет посвящена Приволжскому федеральному округу, сообщает пресс-служба Банка России.

В 2023 году выпуск обновленной купюры был приостановлен, так как некоторые изображения подверглись критике со стороны общественности. ЦБ принял решение сделать процедуру отбора более открытой.

С этой целью при Банке России создали консультативный совет по банкнотам. Он рассмотрит предложения экспертной группы и составит список достопримечательностей Приволжского федерального округа, которые украсят новую банкноту.

Далее специалисты проанализируют, можно ли выбранные объекты гармонично разместить на ограниченном пространстве купюры. В конце ноября члены совета представят окончательный список выбранных символов. Россиянам предложат выбрать из них лучший вариант.

Голосование пройдет за изображения на оборотной стороне. Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется выпуска прошлого года. Голосование состоится при поддержке Национального центра «Россия». Итоговый дизайн утвердит совет директоров ЦБ.

Ранее новые пятитысячные купюры появились в регионах России. На лицевой стороне изображены памятники Екатеринбурга, на оборотной стороне — достопримечательности регионов.