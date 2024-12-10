ВТБ приобрел «Почта банк» за 36 млрд рублей
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ВТБ приобрел «Почта банк» у «Почты России». Сумма сделки составила 36 млрд рублей, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, сообщает ТАСС.
«Почта банк» был создан ВТБ и «Почтой России». Им принадлежали равные доли в уставном капитале кредитной организации. Однако в июне текущего года ВТБ заявил о желании выкупить акции у своего партнера.
Сделку одобрили ФАС и ЦБ. ВТБ планировал завершить ее до конца 2024 года.
Во вторник стало известно, что «Почта банк» был продан «Почтой России». ВТБ приобрел кредитную организацию за 36 млрд рублей.
Министр цифрового развития РФ отметил, что полученные деньги «Почта России» потратит на свое развитие.