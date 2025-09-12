ВТБ опустил ставки по потребкредитам на 4% после решения Центробанка

Банк ВТБ уменьшил ставки по потребительских кредитам на 4% после решения Центробанка России по снижению ключевой ставки до 17%. Такие же меры могут принять в отношении ипотек и автомобильных кредитов, рассказала пресс-служба кредитной организации, сообщает ТАСС .

ЦБ на заседании 12 сентября в третий раз подряд уменьшил ключевую ставку. В этот раз она снизилась на 1% до 17% годовых.

В Центробанке отметили, что будут поддерживать нужный уровень жесткости денежно-кредитных условий. Цель — вернуть показатели инфляции к цели в 2026 году.

В дальнейшем решение о том, повышать ключевую ставку или нет, регулятор будет принимать в зависимости от ряда факторов. Так, на это может повлиять устойчивость замедления инфляции, а также динамики инфляционных ожиданий.