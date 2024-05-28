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Восстановление работы СДЭК после хакерской атаки может занять до пяти дней

Восстановление работоспособности курьерской службы СДЭК после хакерской атаки может занять от трех до пяти дней, сообщает SHOT .

Источник в компании рассказал, что в данный момент специалисты ремонтируют сервера. Приоритетная задача — открытие пунктов выдачи.

Предварительно, причиной сбоя стала масштабная хакерская атака. На данный момент клиенты СДЭК не могут получить заказы на сумму более 400 тысяч рублей. Компания продлила срок хранения посылок и пообещала выдать их сразу после восстановления работы.

О техническом сбое в работе системы в СДЭК сообщили 26 мая. Ошибка в работе вычислительных мощностей также нарушила работу сайта и мобильного приложения службы доставки.