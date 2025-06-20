Воробьев: в Кашире откроют завод по производству макулатурных тарных картонов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2028 году на территории ОЭЗ «Кашира» появится завод по производству макулатурных тарных картонов. Соответствующее соглашение глава региона подписал с заместителем гендиректора по финансам АО «Архангельский ЦБК» Олегом Губиным на полях ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Проект будет реализован компанией «Архбум Лайнер», входящей в состав группы компаний АО «Архангельский ЦБК». Воробьев отметил, что новые современные предприятия отличают использование вторичного сырья, ресурсосберегающие технологии, экологичность. Одно из таких появится в Кашире — это производство макулатурного тарного картона мощностью 325 тонн в год.

«Для размещения нового завода инвестор выбрал одну из шести особых экономических зон Московской области — в Кашире. Значимые преимущества ОЭЗ — это льготное налогообложение и нулевые таможенные пошлины, плюс мы предлагаем бизнесу комфортные условия для запуска производства: быстрое получение разрешений на строительство, доступ к коммуникациям и всей необходимой инфраструктуре. Инвестиции компании в проект составят порядка 23 млрд рублей. Важно, что на современном высокотехнологичном производстве будет создано 250 новых рабочих мест», — рассказал Воробьев.

В ассортименте буду представлены макулатурная бумага для гофрирования, макулатурный картон для плоских слоев с белым покровным слоем и для плоских слоев гофрокартона. Инвестор построит производственно-складской комплекс площадью 110 тыс. кв. м и всю необходимую инфраструктуру по водоподготовке, очистные сооружения и котельную.

Губин отметил, что расширение мощностей группы компаний «Архангельского ЦБК» по переработке макулатурного сырья направлено на обеспечение самостоятельной утилизации упаковки и увеличение объемов использования вторичного сырья в производстве.

«Наличие собственного перерабатывающего завода обеспечит холдингу дополнительное преимущество, создавая замкнутый цикл: производство — потребление — сбор и переработка — повторное использование в гофропродукции. Также будет снижена зависимость от привлечения внешних ресурсов при выполнении нормативов утилизации. Параллельно с новыми возможностями развития бизнеса в смежных сегментах проект станет важным шагом в развитии промышленной переработки отходов и производства экологически чистых упаковочных материалов», — заключил Губин.