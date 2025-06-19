Воробьев рассказал о возможном сотрудничестве с Китаем в производстве роботов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на месте завода Mercedes-Benz в «Есипове» свое производство планирует организовать китайская компания Chery, они также могут заняться робототехникой.

«Компания (Chery — прим. ред) начала осваивать робототехнику. Это их следующее направление. Мы разговаривали о гуманоидах, роботах, о том, когда они смогут носить, подметать. Я думаю, это будет интересная тема, которая на тех 100 гектарах (производственный комплекс „Есипово“ — ред.), которые сегодня свободны, мы предусматриваем для расширения автомобильного производства или роботов», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

Воробьев отметил, что необязательно, что роботы будут гуманоидного типа, важнее, чтобы они были функциональны и приносили людям пользу.

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz имел собственный завод в подмосковном «Есипове». Он решил уйти с российского рынка, его место готов занять крупный китайский бренд Chery и развернуть собственное производство.

Ранее Воробьев сообщал, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

ПМЭФ — событие в мире экономики и бизнеса. Он проходит с 1997 года. В 2025 году форум проводится 18 по 21 июня. С 2006 года в нем участвует президент РФ.