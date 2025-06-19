Воробьев: китайский автопроизводитель Chery сменил Mercedes-Benz в Подмосковье

Бренд Chery займет производственную площадку в Подмосковье, которую покинула немецкая компания Mercedes-Benz. Там будут делать и бюджетные, и люксовые автомобили, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Были интересные переговоры с ведущим мировым производителем. Сегодня Китай задает тон, моду на автомобилестроение, особенно в „зеленом“ автомобилестроении. (На смену Mercedes — ред.) пришли лидеры китайского автопрома, они чувствуют себя уверенно, буквально недавно у нас закончилась с ними встреча. У нас все готово для подписания с ними специального инвестконтракта. Наш Минпромторг делает все для того, чтобы это свершилось», — сказал Воробьев в интервью «России 24» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава региона отметил, что китайская сторона подготовила необходимое оборудование: станки, производственные линии и прочее. Воробьев добавил, что на этом производстве будут делать качественные современные автомобили люксового и бюджетного классов.

«Мне кажется, все знают, что это Chery. Более того, компания начала осваивать робототехнику», — уточнил губернатор в ответ на вопрос о том, какой именно бренд заменит Mercedes.

Бывший завод Mercedes-Benz находится на территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье. Выпуск автомобилей на предприятии остановился в марте 2022 года после начала спецоперации. Позднее немецкий концерн принял решение о продаже своих активов в РФ, в том числе автозавода в Подмосковье.