Воробьев поручил в июне провести работу по проверке контейнерных складов

Задача состоит в том, чтобы в течение июня проверить все контейнерные площадки и убрать те, которые не соответствуют букве закона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наша задача в течение июня месяца — вместе с теми, кому по закону положено проверять контейнерные площадки, соответственно, всю работу провести и убрать все то, что, попросту говоря, не соответствует букве закона», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также губернатор отметил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии. Он добавил, что в связи с этим правовое управление, Главное управление региональной безопасности (ГУРБ), Мининвест Подмосковья будут проводить работы с участием глав и их команд.

Ранее Воробьев рассказал о недопустимости присутствия стихийных контейнерных складов на территории области. Он также подчеркнул, что контейнерная торговля в региональных «сухих» портах — самая заметная в стране.