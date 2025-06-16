Воробьев: 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии

В 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее губернатор рассказал о недопустимости присутствия стихийных контейнерных складов на территории области. Воробьев также подчеркнул, что контейнерная торговля в региональных «сухих» портах — самая заметная в стране.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в этой связи правовое управление, Главное управление региональной безопасности (ГУРБ), Мининвест Подмосковья будут проводить работы с участием глав и их команд.

«Цель — сделать этот бизнес <…> легальным, предсказуемым и не ведущим к каким-либо нарушениям безопасности, жизнедеятельности человека», — заключил губернатор.