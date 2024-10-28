Волатильность курса рубля может повыситься на фоне выборов в США

На фоне роста геополитической неопределенности и результатов выборов президента в США возможна повышенная волатильность курса рубля, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Текущая жесткая ДКП российского регулятора — на стороне курса рубля. Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до рекордных 21% — это фактор поддержки национальной валюты, заявил эксперт. При этом основным драйвером курса продолжает оставаться экспортно-импортный баланс. Росту спроса на иностранную валюту может способствовать восстановление объемов импорта, которое ранее отмечал регулятор.

«В базовом сценарии ожидаем ослабление рубля до уровней 97-98 рублей за доллар к концу года», — прогнозирует Тимошенко.

По его мнению, на фоне роста геополитической неопределенности и результатов выборов президента в США возможна повышенная волатильность курса рубля.

Отдельного внимания заслуживает и риторика руководства ФРС Штатов, указывающая на перспективы более медленных темпов снижения ставок, что может выступить в качестве поддержки текущему курсу доллара. При этом общему увеличению глобального спроса на доллар способствует рост геополитических рисков в мире, отметил эксперт.

«Тем временем свежая статистика по первичным заявкам за пособиями по безработице в США оказалась заметно ниже прогнозируемой и говорит об их сокращении относительно данных неделей ранее. Подобное способно снизить градус и показать относительную стабильность американского рынка труда в преддверии решения ФРС по ставкам», — сказал Тимошенко.

По его прогнозу, курс доллара на текущей недели составит 96-98 рублей, курс евро — 104-106 рублей.