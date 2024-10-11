Внешний долг России опустился до минимума впервые с 2006 года

Внешний долг России достиг минимального значения впервые с 2006 года. Он опустился ниже 300 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

На 1 октября внешний долг России составил 293,4 млрд долларов. Это на 24,5 млрд долларов меньше, чем в начале текущего года.

За III квартал внешний долг РФ опустился на 8,5 млрд долларов или почти на 3%. Всего с начала года он снизился на 7,7%.

Такой размер стал минимальным с 1 октября 2006 года. Тогда внешний долг РФ составлял 269,5 млрд долларов.

Снижение произошло за счет падения обязательств реального сектора экономики и сокращения внешних обязательств госсектора. Вместе с этим ЦБ и банки увеличили внешний долг почти на 4 млрд долларов за июль–сентябрь.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о рисках замедления роста экономик стран БРИКС. Они связаны с непростой внешней средой финансовой сферы.