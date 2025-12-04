Внебиржевой курс доллара опустился до 76 рублей

сегодня в 10:37

На торгах внебиржевой курс американского доллара опустился до 76 рублей, это произошло впервые с 11 мая 2023 года, сообщает «РИА Новости: экономика» .

Как уточняет ProFinance.Ru, курс евро снизился до 89 рублей, а курс китайского юаня уменьшился до 10,80 рубля.

2 декабря внебиржевой курс доллара опускался до 77 рублей. Это также произошло впервые с мая 2023 года.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин отметил, что доллар может подняться выше 90 рублей в следующем году. Ожидается ослабление рубля.

