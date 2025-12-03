Костин рассказал, каким будет курс доллара в 2026 году

сегодня в 20:55

Глава ВТБ Костин: курс доллара может подняться выше 90 рублей в 2026 году

Глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал, что доллар может подняться выше 90 рублей в 2026 году. Об этом он заявил телеканалу «Россия 1», сообщает РБК .

На ослабление рубля повлияют несколько факторов. Среди них — снижение объемов внебюджетной продажи валюты ЦБ и сокращение доходов бюджета из-за падения цен на нефть.

Однако Костин считает, что временное ослабление положительно повлияет на экспортеров и госбюджет.

Ранее он отмечал, что укрепление рубля вызвано низким импортом. Но, по его словам, нынешний курс не устраивает ни бюджет, ни российских экспортеров.

Костин отметил также, что до конца года в России может снизиться ключевая ставка. По мнению финансиста, итоговое решение будет определяться текущими показателями инфляции.

