Внебиржевой курс доллара упал до 77 рублей

сегодня в 14:58

Внебиржевой курс доллара упал до отметки в 77 рублей. Это произошло впервые с мая 2023 года, следует из данных торгов.

В 14:26 относительно предыдущего закрытия курс упал на 42 копейки — до 77,04 рубля. Несколькими минутами до этого он торговался ровно 77 рублей.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин поделился своим мнением о причинах укрепления рубля, которое связано со снижением импорта. Он считает, что текущий курс не выгоден ни государственному бюджету, ни российским компаниям, занимающимся экспортом.

О прогнозах курса доллара к рублю на декабрь, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.