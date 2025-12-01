Костин: укрепление рубля связано со снижением импорта

В преддверии форума «Россия зовет!» глава ВТБ Андрей Костин поделился своим мнением о причинах укрепления рубля, которое связано со снижением импорта. Он считает, что текущий курс не выгоден ни государственному бюджету, ни российским компаниям, занимающимся экспортом, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Костин пояснил, что ключевым фактором укрепления рубля является сокращение объемов импорта. Он также подчеркнул необходимость прекращения продажи валюты и юаней со стороны правительства.

«Там несколько факторов. Прежде всего — низкий импорт. Продажу валюты, юаней правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все. Я вообще сегодня не очень понимаю, как формируются курсы. Наверное, через юань. Долларовый курс на бирже не формируется. И ЦБ смотрит на отдельные сделки банков. Сегодняшний курс, конечно, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров», — заявил Костин, анализируя факторы, способствовавшие укреплению российской национальной валюты.

Он добавил, что спрос на иностранную валюту снизился у всех, включая население, которое перестало активно скупать доллары.

Ранее в ноябре 2025 года рубль продемонстрировал укрепление по отношению к юаню, зафиксировав снижение курса китайской валюты на Московской бирже на 3,01% по сравнению с показателями конца октября.

Центробанк России на 2 декабря 2025 года установил курс доллара в районе 77,7 рубля. За предстоящую ночь американская валюта потеряет 0,5257 рубля.

