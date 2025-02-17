Власти РФ могут выставить новые условия возвращающимся западным брендам

Политолог Косоруков: «налог на возврат» могут ввести для западных компаний в РФ

Полностью на прежних условиях западные компании вряд ли вернутся в Россию. От них могут потребовать локализовать производство или заплатить «налог на возврат», сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее Mash сообщил, что известные бренды одежды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие готовятся вернуться в российские торговые центры. В марте 2022 года компания Inditex, владеющая такими брендами, как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и Uterqüe, покинула российский рынок. SHOT также сообщил, что UNIQLO допускает вероятность возвращения. Союз торговых центров в свою очередь предложил Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в Россию.

«Полностью на прежних условиях западные компании вернутся вряд ли. Российское государство вероятно постарается создать новые правила: локализация производства. Это уже действует в автоиндустрии и электронике. Возможен рост таких требований, особенно в стратегически важных секторах. Власти могут попытаться компенсировать поддержку российских производителей введением „налога на возврат“», — сказал Косоруков.

Он добавил, что возможно компании не смогут вернуться напрямую, а только через российские или дружественные юрлица (как уже было в ретейле и фастфуде).

«Даже если бизнес готов вернуться, он столкнется с давлением как со стороны западных регуляторов, так и внутри России. Условия могут изменяться в зависимости от политической ситуации. Если иностранные компании вернутся, рынок ждет новый этап борьбы — уже не за „захват ниши“, а за удержание потребителя», — разъяснил политолог.

Вызов для российских компаний

По оценке Косорукова, возвращение западных брендов создаст двойственный эффект: для сильных российских компаний (особенно тех, кто успел наладить производство и повысить качество) — это вызов и стимул.

«Конкуренция подтолкнет их к улучшению продукции, сервисов и ценовой стратегии. Для слабых и зависящих от госзаказов игроков это может привести к потере доли рынка и даже к уходу с него. Временная монополия помогла им закрепиться, но без конкурентных преимуществ удержаться будет сложно», — уточнил он.

Эксперт заключил, что для потребителей в краткосрочной перспективе возможен рост цен (если возвращающиеся бренды будут закладывать в стоимость новые риски и логистику), но в долгосрочной — усиление конкуренции может привести к снижению цен и улучшению качества товаров.