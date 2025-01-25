Владельцы гостиниц в Анапе начали массово продавать свой бизнес

За последние дни на разных интернет-ресурсах появилось свыше 100 новых объявлений о продаже гостиниц в Анапе, их начале массово продавать объекты, сообщает SHOT .

Собственники предлагают покупателям уже готовый бизнес. На продажу выставили разные лоты -от небольших гостиниц за 15 млн рублей до роскошных отелей в четверть миллиарда рублей. Это происходит из-за последствий разлива мазута.

Хозяева гостиниц не готовы ждать так долго очистки моря и пляжей, поэтому активно стараются избавиться от собственности, чтобы получить хоть какие-то деньги.

При этом большинство риелторов и собственников уверяют, что данный бизнес является прибыльным, а заполняемость в номерах летом — 100%, но избегают вопросов о проблемах из-за разлива мазута. Некоторые признают, что ближайшие пляжи сильно пострадали от ЧП и пока неизвестно, сколько времени понадобиться на их очищение и приведение в порядок.

В Сети также много объявлений о продаже парикмахерских, кафе и ресторанов, предприятий, доходность которых напрямую зависит от отдыхающих на море.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившееся топливо прибило к берегам Крыма и Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что пляжи курортов Черного моря приведут в нормативное состояние к предстоящему летнему сезону.